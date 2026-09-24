NTN24
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Jueves, 24 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Golpe a disidencias de las Farc: cayeron tres guerrilleros, entre ellos alias “Norton”, cabecilla y jefe de finanzas de la estructura 57

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
El balance preliminar de la operación incluye además la captura de otro integrante de la organización y la incautación de armamento.

Una operación militar conjunta en Buga, departamento del Valle del Cauca, resultó en la muerte de tres integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos un alto cabecilla financiero de la estructura 57 "Jair Bermúdez", según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario detalló en su cuenta de la red social X que "en Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de los narcoterroristas de las disidencias de las FARC, estructura 57 'Jair Bermúdez'".

o

Entre los dados de baja se encuentra alias "Norton", identificado como el tercer cabecilla y jefe de finanzas de esta estructura disidente.

El balance preliminar de la operación incluye además la captura de otro integrante de la organización y la incautación de armamento: un arma larga y tres armas cortas.

Estos resultados representan un golpe significativo a las capacidades operativas y financieras de esta estructura armada ilegal que opera en la región.

De la Espriella destacó el trabajo coordinado de múltiples instituciones del Estado colombiano en esta operación.

"Reconozco el trabajo conjunto del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía", señaló el presidente en su mensaje, subrayando la naturaleza interinstitucional del operativo.

La estructura 57 "Jair Bermúdez" es una de las disidencias que surgieron tras el proceso de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016.

Estos grupos, que rechazaron el acuerdo de paz, mantienen actividades de narcotráfico y control territorial en diversas regiones del país, particularmente en zonas del suroccidente colombiano.

o

La operación se produce en el contexto de la política de seguridad del gobierno colombiano, que mantiene operaciones militares contra estructuras armadas ilegales mientras desarrolla procesos de diálogo con otros grupos.

Las autoridades continúan con las labores de inteligencia e investigación para desarticular completamente las redes de esta estructura disidente en la región del Valle del Cauca.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Gobierno de Colombia

Grupos criminales

FARC

Guerrilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Salpicará a varios regímenes? Exnarco dice que Alex Saab, testaferro de Maduro, entregaría a Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Últimas noticias Venezuela | Posible regreso de María Corina Machado, Delcy Rodríguez en EE. UU. y Cilia Flores en prisión

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

El giro del chavismo frente al “imperialismo” en la ONU: Del azufre de Chávez al agradecimiento de Delcy

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 tuvo acceso a documento que demostraría que el bloqueo para el regreso de María Corina Machado a Venezuela habría sido levantado por el régimen

Delcy Rodríguez (EFE)
Oro venezolano

Delcy y su fiebre del oro: estaría buscando una reunión urgente con el Tesoro de EE. UU. para sacar el oro venezolano en Inglaterra

Félix Plasencia - Foto EFE
Félix Plasencia

Silencio sepulcral: la respuesta de Félix Plasencia cuando NTN24 preguntó la fecha de las elecciones

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Con extensos cordones humanos: así preparan los venezolanos el regreso de María Corina Machado

Fiscalía de EEUU niega solicitud a Cecilia Flores - Foto EFE(Canva
Cilia Flores

"Las posibilidades de que se le otorgue lo que ella está pidiendo son mínimas": abogado sobre Cilia

Más de Actualidad

Ver más
Avioneta - Foto de referencia: Canva
Venezuela

Avioneta se precipitó al aterrizar en ciudad de Venezuela en accidente que deja al menos siete personas heridas

José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
José Antonio Kast

Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: esta es la hora y los temas que abordará el presidente chileno

HIROSAKI- CANVA
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Avioneta - Foto de referencia: Canva
Venezuela

Avioneta se precipitó al aterrizar en ciudad de Venezuela en accidente que deja al menos siete personas heridas

José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
José Antonio Kast

Kast se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: esta es la hora y los temas que abordará el presidente chileno

HIROSAKI- CANVA
Japón

Usando solo las manos: 1.800 personas lograron mover una torre de 360 toneladas en Japón

logotipo de Google en sus oficinas-Foto: EFE
Google

Google lanzará al espacio un satélite experimental para probar centros de datos de inteligencia artificial

Gobierno Nacional anuncia cambio en la Dirección del DANE-Foto: EFE
DANE

Abelardo de la Espriella declara insubsistente al director del DANE y nombra en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE / X
Donald Trump

Así fue la reacción de Delcy Rodríguez cuando Trump dijo en la Asamblea General de la ONU que "EE. UU. detuvo a Maduro, un criminal, un dictador"

Accidente en el Aeropuerto de Miami - Fotos: EFE
Miami

Recuperan la caja negra del avión que se salió de la pista en Miami y dejó cinco personas muertas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023