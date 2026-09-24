Golpe a disidencias de las Farc: cayeron tres guerrilleros, entre ellos alias “Norton”, cabecilla y jefe de finanzas de la estructura 57

Una operación militar conjunta en Buga, departamento del Valle del Cauca, resultó en la muerte de tres integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos un alto cabecilla financiero de la estructura 57 "Jair Bermúdez", según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario detalló en su cuenta de la red social X que "en Buga, Valle del Cauca, golpeamos el mando y las finanzas de los narcoterroristas de las disidencias de las FARC, estructura 57 'Jair Bermúdez'".

Entre los dados de baja se encuentra alias "Norton", identificado como el tercer cabecilla y jefe de finanzas de esta estructura disidente.

El balance preliminar de la operación incluye además la captura de otro integrante de la organización y la incautación de armamento: un arma larga y tres armas cortas.

Estos resultados representan un golpe significativo a las capacidades operativas y financieras de esta estructura armada ilegal que opera en la región.

De la Espriella destacó el trabajo coordinado de múltiples instituciones del Estado colombiano en esta operación.

"Reconozco el trabajo conjunto del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana y el CTI de la Fiscalía", señaló el presidente en su mensaje, subrayando la naturaleza interinstitucional del operativo.

La estructura 57 "Jair Bermúdez" es una de las disidencias que surgieron tras el proceso de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016.

Estos grupos, que rechazaron el acuerdo de paz, mantienen actividades de narcotráfico y control territorial en diversas regiones del país, particularmente en zonas del suroccidente colombiano.

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La operación se produce en el contexto de la política de seguridad del gobierno colombiano, que mantiene operaciones militares contra estructuras armadas ilegales mientras desarrolla procesos de diálogo con otros grupos.

Las autoridades continúan con las labores de inteligencia e investigación para desarticular completamente las redes de esta estructura disidente en la región del Valle del Cauca.