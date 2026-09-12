NTN24
Sábado, 12 de septiembre de 2026
Sábado, 12 de septiembre de 2026
Donald Trump

¿Una advertencia? Presidente Trump publica enigmático video de la captura de Maduro y de cómo retaba a EE. UU.

septiembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
La publicación de Trump aparece en un momento en el que Washington mantiene una fuerte presencia e intereses en Venezuela. A finales de agosto, la Casa Blanca anunció un acuerdo petrolero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa la confrontación que durante años mantuvo con Nicolás Maduro. A través de su cuenta de X, publicó un video en el que aparece el entonces líder del régimen venezolano lanzando un desafiante mensaje a Washington: “Come get me” —“vengan por mí”.

o

La publicación de Trump no está acompañada de una explicación sobre su significado, pero cobra especial relevancia por un hecho que ocurrió meses después de aquellas declaraciones: la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense en Venezuela.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación en territorio venezolano que incluyó ataques contra instalaciones militares y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El propio Trump confirmó posteriormente que ambos habían sido trasladados fuera de Venezuela.

La operación fue presentada por Washington como el resultado de meses de preparación. De acuerdo con información divulgada posteriormente sobre el operativo, fuerzas estadounidenses ingresaron a Caracas durante la madrugada y lograron localizar a Maduro en medio de la incursión.

Tras ser sacado de Venezuela, Maduro fue trasladado a Estados Unidos y quedó bajo custodia federal. El Departamento de Justicia estadounidense lo acusó, entre otros cargos, de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Maduro y Flores se declararon no culpables ante un tribunal federal de Nueva York.

o

Es precisamente este antecedente el que vuelve a darle peso al video publicado ahora por Trump. En las imágenes se recuerda a Maduro desafiando públicamente a Estados Unidos con el mensaje “come get me”, mientras que el desenlace posterior fue la operación en la que fuerzas estadounidenses efectivamente lo capturaron y lo sacaron del país.

Por ahora, Trump no afirma en su publicación que esté anunciando una nueva operación contra Venezuela ni formula una amenaza explícita. El mensaje queda abierto a interpretación, aunque la elección del video resulta llamativa por el contraste entre aquel desafío de Maduro y su posterior captura.

Temas relacionados:

Donald Trump

Nicolás Maduro

Captura

Régimen de Venezuela

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ataques con enjambres de drones: experto militar sobre tecnología antidrones que necesita Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Aseguran que para Marco Rubio "una foto con Delcy Rodríguez no es positiva" por su posible interés en la presidencia de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Macro golpe de Trump, De La Espriella y Noboa al crimen: cazan a uno de los criminales más buscados

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Lo merece? Exilio venezolano cuestiona los beneficios que pidió Cilia Flores a la justicia de EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Imparable: Gobierno De la Espriella ataca la minería ilegal y destruye unidades de extracción de oro del Clan del Golfo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella y su mensaje a Iván Mordisco - Fotos: AFP/EFE
Iván Mordisco

Golpe a Mordisco: De la Espriella y la DEA destruyen pista de aterrizaje para el narcotráfico

Abuchean a Iván Cepeda en el aeropuerto de Barranquilla / FOTO: Captura de pantalla
Iván Cepeda

“Guerrillero, guerrillero”: como a Petro, abuchean a Iván Cepeda en aeropuerto de Colombia

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

Informe secreto filtrado por error revela la opinión de los venezolanos sobre el acuerdo petrolero

Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE-AFP
Régimen venezolano

¿Prepara Delcy reunión con Rubio en Nueva York? Renuevan consulado días antes de la ONU

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Chile, Gabriel Boric. (EFE)
Venezuela

"Su presidencia era ilegítima. Si no somos capaces de ver esas cosas, vamos a tener problemas": líder de izquierda en Sudamérica respecto a quienes defienden a Maduro

Foto: Casa Blanca (whitehouse.gov/arcade)
Casa Blanca

Casa Blanca retira de su página el polémico videojuego "Construye el muro" por lío con la creadora de Tetris

Mapa Cuba - Foto Canva
Cuba

La falsa alarma de sismo en Cuba que generó pánico entre los ciudadanos; así fue el extraño mensaje

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El presidente de Chile, Gabriel Boric. (EFE)
Venezuela

"Su presidencia era ilegítima. Si no somos capaces de ver esas cosas, vamos a tener problemas": líder de izquierda en Sudamérica respecto a quienes defienden a Maduro

Foto: Casa Blanca (whitehouse.gov/arcade)
Casa Blanca

Casa Blanca retira de su página el polémico videojuego "Construye el muro" por lío con la creadora de Tetris

Mapa Cuba - Foto Canva
Cuba

La falsa alarma de sismo en Cuba que generó pánico entre los ciudadanos; así fue el extraño mensaje

Foto: NASA’s Goddard Space Flight Center / Chris Smith
Nasa

Fracasó ambiciosa misión de la NASA para rescatar un telescopio espacial: la agencia perdió 30 millones de dólares

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio apunta contra gobierno latinoamericano y asegura que no hace "lo suficiente" por combatir el narcotráfico y el crimen

Construcción del muro fronterizo de Estados Unidos y México-Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos reanuda la construcción de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona pese a oposición de pueblo indígena nativo

Intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre - Captura de pantalla de X
Bogotá

Presunto intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre en Bogotá: mujer fue atacada con arma blanca por su expareja

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023