Así defendieron el secretario de Energía de EE. UU. y Delcy Rodríguez a polémico empresario en acuerdo petrolero

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, así como la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendieron el papel del polémico empresario Alejandro Betancourt que ahora hace parte del acuerdo petrolero. "En los negocios, solemos decir que no se trata solamente de saber escoger las buenas palabras, sino en poder mostrar resultados. La empresa que ha logrado mostrar resultados en Venezuela es NABEP", declaró Wright. Por su parte, Rodríguez señaló que "este acuerdo tuvo dos partes, una en Estados Unidos y una en Venezuela"