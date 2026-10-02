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María Corina Machado
Programa: El Informativo

Nuevamente, funcionarios de la administración Trump evitan hablar del regreso de María Corina Machado a Venezuela

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Altos funcionarios de la administración Trump, una vez más, evitaron responder si respaldan el regreso de María Corina Machado a Venezuela. El primero fue el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio Juan Pablo Segura quien respondió a NTN24: “Ante todo y creo que ha quedado muy claro al principio, esto se trata de Nicaragua no de Venezuela, diré que estamos muy enfocados en un plan de tres fases, hay diferencias estructurales con lo que está sucediendo en ambos países”. El otro que evitó la pregunta de NTN24 fue el portavoz del secretario de Estado, Tommy Pigott, quien solo dijo: “fundamentalmente no debo entrar en detalles, queremos ver el regreso de los líderes de la oposición a Venezuela así que no voy a hablar del viaje, no conozco lo detalles del informe que está hablando, solo queremos ver el regreso de la gente a Venezuela como parte de este proceso”.

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