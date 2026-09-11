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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Sismo en Venezuela

Registran 105 movimientos telúricos de baja intensidad en Venezuela durante la última semana

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el doble terremoto del 24 de junio en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el doble terremoto del 24 de junio en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Según la mencionada instancia, los sismos oscilaron entre las siguientes magnitudes en escala de Richter: 1,4 y 4,4, respectivamente.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) contabilizó 105 sismos en Venezuela entre el 4 y el 10 de septiembre de 2026.

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Según la mencionada instancia, los movimientos oscilaron entre las siguientes magnitudes: 1,4 y 4,4, respectivamente.

Asimismo, Funvisis sostuvo que la gran mayoría (65 movimientos) se ubicaron en el rango de 2,0 a menos de 3,0 Mw.

A su vez, registró un total de 1.979 eventos sísmicos desde el 24 de junio de 2026, fecha en que un doblete sísmico enlutó al país.

El régimen venezolano tiene más de dos semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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Hace exactamente 18 días, la "administración interina" de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez no se pronuncia al respecto.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos y desaparecidos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas. Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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