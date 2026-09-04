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Selección Argentina

"Va a ser difícil que yo siga": jugador de la Selección Argentina pone en duda su continuidad tras renuncia de Messi

septiembre 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
El mediocampista de 32 años se refirió al legado de Messi en la Albiceleste y su futuro.

El pasado lunes Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras 20 años de éxitos, en los que ganó dos Copas América y un Mundial.

El jugador argentino se despidió a través de una emotiva carta en la que lamentó su decisión.

Su decisión ha generado tristeza entre los aficionados y sus propios compañeros. Incluso, en las últimas horas otro jugador de la Selección Argentina también puso en duda su continuidad.

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Se trata del mediocampista Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors y quien mostró su tristeza por la no continuidad del '10'.

"Fue durísimo, como seguramente la recibió todo el país y el mundo del fútbol, por todo lo que significa para todos, para nuestro país... Como puse ayer en mi Instagram, su legado va a quedar para siempre, por lo que dejó, por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y finalmente se cumplen", dijo Paredes.

"Obviamente tomó una decisión que no queríamos que llegara. Habíamos hablado mucho de esto con él, fue sincero cuando estuvimos en los últimos días del Mundial y nos dijo que seguramente la final iba a ser su último partido. Lo sabíamos, pero no estábamos preparados para eso. Duele mucho", agregó.

En ese sentido, puso en duda su continuidad en la Albiceleste. "Va a ser difícil que yo siga jugando en la Selección, también por la suspensión mía, por la decisión de Leo, porque será difícil que todo siga funcionando igual. Seguramente sea una decisión dura. Ya lo había dicho, todavía no hablé con el entrenador (Scaloni), pero será difícil", declaró.

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"Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera y logrando cosas importantes no será fácil. En este proceso formamos un grupo de jugadores y personas increíbles. Sin Leo, nuestro guía, va a ser complicado. Veré con el entrenador, pero será difícil", añadió.

Cabe recordar que Paredes recibió una suspensión por parte de la FIFA de 10 partidos luego de protagonizar desmanes en la final del Mundial ante España.

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