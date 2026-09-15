Shakira sin modestia: afirma que sus conciertos en Madrid serán "sin duda alguna el evento cultural más importante que ha tenido Europa"

En medio de una inmensa expectación mediática y un creciente debate sobre los límites de los espectáculos de gran formato en la industria del entretenimiento, la superestrella colombiana Shakira reavivó las conversaciones tras su llegada al aeropuerto de Barajas, en Madrid, al anunciar oficialmente los pormenores de su residencia musical 'Es Latina'.

Shakira no se anduvo con falsas modestias y anticipó que sus conciertos tendrán una envergadura histórica.

“Ya he llegado a tierras española. Olé. No uso tacones nunca pero ahora sí porque vengo a Madrid (…). Creo que estamos sin duda alguna ante el evento cultural más importante que ha tenido Europa”, aseguró en un video publicado en sus historia de Instagram.

La intérprete barranquillera reveló que la propuesta no se limitará a una serie convencional de conciertos, sino que abarca 12 fechas distribuidas en un complejo de aproximadamente 30 hectáreas equipado con nueve pabellones temáticos denominado 'Macondo Park'.

Asimismo, la logística está calculada para recibir a más de 600.000 espectadores, en escenarios que integran muestras de gastronomía, literatura, arte, cine, moda y artistas invitados para celebrar la identidad colombiana e hispana en territorio europeo.

La cantante defiende el festival afirmando que representa “la respuesta más poderosa al miedo y una celebración de nuestra identidad”.

De esta manera, mientras la estrella latina califica la iniciativa como el evento cultural más grande en la historia de la música en español, la industria permanece a la expectativa de si este ambicioso despliegue logrará consolidar su objetivo o si se enfrentará a complejos desafíos logísticos ante la mirada vigilante de Europa.