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Tomás Rincón cuelga los botines: el capitán de la Vinotinto pone fin a 20 años de carrera

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
El mediocampista venezolano ha anunciado su decisión a los 38 años tras jugar en países como Venezuela, Alemania, Italia y Brasil.

Tomás Rincón anunció este miércoles 16 de septiembre su retiro del fútbol profesional, y con esto, poniendo fin a una carrera de 20 años que lo transformó en uno de los referentes históricos del fútbol venezolano y de la selección Vinotinto.

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El mediocampista aseguró la decisión por medio de un video que está publicado en sus redes sociales, en el que repasó parte de su trayectoria y agradeció a quienes lo acompañaron durante el camino.

“Llegó el momento de cerrar una etapa que durante tantos años fue mi vida y no es fácil poner en palabras lo que significa para mí despedirme del fútbol como jugador”, expresó Rincón en el mensaje con el que anunció su decisión. El venezolano, de 38 años, igualmente dejó abierta la puerta para seguir vinculado al deporte, pese a que ya no desde el terreno de juego.

La carrera profesional del mediocampista inició en Venezuela y luego lo llevó a Europa. Tras sus primeros pasos con Unión Atlético Maracaibo, Zamora y Deportivo Táchira, Rincón arribó al Hamburgo de Alemania en 2009, donde empezó una etapa internacional que luego seguiría en Italia.

En el fútbol italiano jugó con las camisetas de Genoa, Juventus, Torino y Sampdoria. Su paso por la Juventus fue sobre todo significativo, ya que hizo parte del plantel que conquistó la Serie A y la Copa Italia en la temporada 2016-2017.

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Tras su recorrido europeo, Rincón llegó al fútbol brasileño.

En 2023 jugó en el Santos, club con el que vio sus últimos encuentros como profesional. El equipo brasileño finalizó su vínculo con el jugador en julio de 2026, después de tres temporadas, y desde entonces el venezolano estaba sin club.

No obstante, uno de los capítulos más transcendentales de su carrera estuvo relacionado con la Vinotinto.

Rincón debutó con la selección absoluta en 2008 y por casi dos décadas estuvo en procesos de eliminatorias, Copas América y otros compromisos internacionales. Tras el retiro de Juan Arango, se quedó con la capitanía del combinado venezolano.

El mediocampista jugó cinco ediciones de la Copa América y fue parte del equipo que alcanzó las semifinales en 2011, torneo en el que Venezuela obtuvo el cuarto lugar, hasta entonces su mejor actuación en la competición. Los registros disponibles le ponen más de 140 partidos con la selección nacional.

Con su anuncio, Rincón cierra una etapa que lo llevó por cuatro países, grandes clubes europeos y una larga carrera con la camiseta de Venezuela. Ahora inicia una nueva fase de su relación con el fútbol, esto tras dos décadas como jugador profesional.

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