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Festival Cordillera / FOTO: Instagram: @cordillerafestival
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Festival Cordillera

El talento colombiano brilla este fin de semana en el Festival Cordillera 2026: Conoce los artistas nacionales invitados

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El parque Simón Bolívar acoge este 12 y 23 de septiembre una robusta programación que reúne a leyendas de la salsa, el rock, el tropipop y los nuevos sonidos independientes del país.

El Festival Cordillera 2026 despliega este finde semana una amplia representación de la escena nacional en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La curaduría musical combina la trayectoria de referentes históricos con la fuerza de propuestas emergentes.

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La programación abarca géneros que van desde la salsa y el rock alternativo hasta los afrobeats, el folclor y la música tradicional afrocaribeña, garantizando una experiencia multigeneracional para los asistentes que se darán a la cita durante los dos días.

Artistas colombianos destacados

  • Andrés Cepeda: El cantautor bogotano encabeza una participación especial durante todo el fin de semana, aportando su clásico repertorio de pop y baladas románticas.
  • Grupo Niche: El icónico embajador de la salsa colombiana, fundado en 1979, llega para poner a cantar al público con himnos inmortales como Cali Pachanguero y Gotas de Lluvia.
  • Diamante Eléctrico: Una de las bandas de rock alternativo más sólidas de Bogotá, que llega pisando fuerte para presentar en vivo su octavo álbum de estudio titulado Malhablado.
  • Doctor Krápula: Referente del rock nacional con potentes influencias de punk, cumbia, reggae y ska, ampliamente reconocido por su contenido de crítica social y política.

El cartel también reserva un espacio estelar para las agrupaciones que marcaron época en el pop rock del país. Entre ellas se encuentran Poligamia, que evoca la nostalgia con éxitos generacionales como Mi generación y Desvanecer. Por su parte, la energía del tropipop dice presente con Bonka y canciones como Volando en el espacio.

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La cuota de los nuevos sonidos urbanos y alternativos brilla con nombre propio gracias al barranquillero Beéle, exponente contemporáneo de los afrobeats, y a la rapera Kei Linch, finalista de El Factor X con sencillos como Más que reales. A ellos se suman las propuestas de autor y de raíz lideradas por la cantautora Briela Ojeda, que fusiona folclor y pop alternativo, y la cantante y rapera La Muchacha, enfocada en potentes mensajes culturales.

Las fusiones y las tradiciones ancestrales completan la diversidad de la tarima nacional con el pop cumbiero del grupo femenino Flor de Lava (presentando su álbum homónimo de 2025), la riqueza rítmica afrocaribeña de Nelda Piña y sus Tambores, el peso histórico de la salsa de The Latin Brothers, la trayectoria rockera bogotana de Árbol de Ojos (activa desde 2007) y la frescura del proyecto independiente de pop rock Paula Pera y el Fin de los Tiempos.

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