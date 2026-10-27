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Martes, 27 de octubre de 2026
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Felipe Calderón

“La novata es otra”: expresidente de México Felipe Calderón responde a Delcy tras comentarios sobre María Corina

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Calderón habló sobre el regreso de la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela.

El expresidente de México Felipe Calderón expresó su preocupación por las condiciones de seguridad de María Corina Machado tras su regreso a Venezuela, al tiempo que valoró positivamente el compromiso de Estados Unidos con una transición democrática en el país caribeño.

En entrevista con NTN24, Calderón destacó que "la presencia de María Corina en Venezuela" representa un momento crucial, pero insistió en que debe estar garantizada por la observación internacional.

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"Lo que me inquietaba, me inquieta aún es si la presencia de María Corina es en condiciones de seguridad", señaló el exmandatario mexicano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció recientemente que aspira a que en un plazo de seis meses se realicen elecciones presidenciales en Venezuela. S

obre este anuncio, Calderón consideró que "el hecho de que el secretario de Estado de Estados Unidos hable de elecciones en un plazo de seis meses es un buen indicador y además una expresión de un compromiso".

Respecto al liderazgo político de María Corina Machado, Calderón rechazó las declaraciones de Delcy Rodríguez, quien calificó de "novata" a la líder opositora.

"Si de novatos se tratara, pues no estaría refiriendo a María Corina Machado que tiene por lo menos dos décadas en política pública abierta y con un liderazgo en el que Delcy ni en sus mejores sueños podría visualizar", respondió.

El expresidente mexicano reconoció que "es la primera vez en muchos años en que Estados Unidos demuestra un interés abierto, específico, activo en América Latina, en la democracia y en la prevalencia de las libertades políticas".

Sin embargo, advirtió sobre la permanencia de personas con "mentalidad peligrosa" en cargos públicos venezolanos.

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Calderón fue especialmente crítico con la postura de su país ante la situación venezolana. "Yo pediría una disculpa a los venezolanos por el voto de México en estos temas que ha sido verdaderamente de cómplice con las dictaduras en Venezuela y Nicaragua", afirmó, lamentando la actitud de México en la Organización de Estados Americanos.

El exmandatario propuso la creación de una comisión internacional que acompañe el proceso de transición en Venezuela, integrada por representantes con reconocimiento objetivo.

"Un proceso de acompañamiento ordenado para acompañar a Venezuela a poder construir un proceso de transición que no sea una expresión de una simulación de diálogo, sino de un diálogo verdadero con compromisos reales y sobre todo verificables", explicó.

Finalmente, Calderón expresó sus votos para que el proceso "culmine bien en libertad de expresos políticos y respeto al voto de elecciones libres, transparentes, democráticas en Venezuela muy muy pronto".

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