NTN24
Jueves, 01 de octubre de 2026
Jueves, 01 de octubre de 2026
Bolivia

Detienen a fiscal general de Bolivia tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca - AFP
Fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca - AFP
Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según la prensa local.

Las autoridades detuvieron este miércoles al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, dijo a la AFP una fuente del gobierno boliviano.

"Está confirmada la detención del fiscal" Mariaca, dijo de manera escueta una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) que prefirió reservar su identidad. Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según la prensa local.

Ambos fueron incluidos esta semana en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos entre casi una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.

o

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la fiscalía de Sucre, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la entidad.

"Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal", dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, muestra el video.

Funcionarios de la Fiscalía General y la de Santa Cruz no respondieron inmediatamente a consultas de la AFP.

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió "sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión es un acto de "injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones.

Temas relacionados:

Bolivia

Fiscal

Detención

Narcotráfico

Visa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Delcy se ha convertido en perrito de la administración Trump”: congresista Mario Díaz-Balart

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los venezolanos no están contentos ni en Doral ni en Venezuela”: Schamis sobre las declaraciones de Trump

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno de De la Espriella extraditó a Ecuador a la esposa e hija del cabecilla criminal alias “Firo”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Régimen de Ortega en la mira: Senado de Estados Unidos debate crisis en Nicaragua

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Claudia Macero
Claudia Macero

"María Corina es la garantía de que este proceso avance en orden y paz": Claudia Macero

Manifestaciones en Venezuela / FOTO: EFE
Protestas en Venezuela

“Las manifestaciones se triplicaron en Venezuela en 2026”: Observatorio Venezolano de Conflictividad

Miliateres colombianos | Foto: EFE
Militarización

Igual que hizo Trump: solicitan la militarización de Bogotá para reducir criminalidad

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Cortes eléctricos en Venezuela - EFE
Cortes eléctricos

¿Qué tan cerca está Venezuela de un apagón generalizado tras la complicada crisis eléctrica?

Más de Judicial

Ver más
Alex Saab y Nicolás Maduro (EFE)
Álex Saab

Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado de activos tras acuerdo con la Fiscalía de EE. UU.

Diosdado Cabello implicado en crimen de Ronald Ojeda - Foto: AFP
Diosdado Cabello

Fiscalía chilena inició juicio por crimen de exmilitar Ronald Ojeda; Diosdado Cabello, implicado

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto EFE
Nicolás Maduro

Dispositivos móviles: piezas claves en el caso del entorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda - EFE
Congreso de Colombia

"Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas": ministro de Vivienda de Colombia se defiende ante el Congreso por viaje tras terremoto

Del atril a la prisión los contrastes de la vida de Maduro, desde su último discurso ante la ONU - Fotos: captura video / EFE
Nicolás Maduro

DEL ATRIL A LA PRISIÓN: En 9 años, Maduro pasó de dar un discurso en la ONU a estar TRAS LAS REJAS

Karol G | Foto: EFE
Karol G

El video de Karol G “farmeando aura” al saber que tiene una de sus canciones de número 1 en el Top Global de Spotify

Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Así ha sido la reactivación de la ofensiva militar del presidente Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales

Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Selección sudamericana que participó en el Mundial 2026 confirmó la renovación de su entrenador argentino hasta la próxima cita orbital

Ataques Rusia a Ucrania - Foto referencia: AFP
Rusia

Rusia reanuda los ataques contra Kiev y Zelenski solicita ayuda a Trump para contener los misiles

Sismo de magnitud 3.1. en Chaparral - Tolima, Colombia-Foto: ilustración Canva
Sismo en Colombia

Alerta en Chaparral: ya van más de 130 sismos en el sur del Tolima

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023