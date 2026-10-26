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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: El Informativo

“Los días de Delcy podrían estar contados”: exembajador venezolano tras declaraciones de Rodríguez

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El Informativo de NTN24 conversó con el exembajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco, sobre los anuncios hechos por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre las exigencias desde Washington al régimen sobre la seguridad de María Corina Machado en su país, así como el impacto que este acontecimiento ha significado. Ante la retórica de Delcy Rodríguez, señaló que fue un "encantamiento" y una "obediencia directa" a la agenda de la administración Trump. Viera Blanco afirmó que los días de Rodríguez "podrían estar contados" y que vienen "vientos de cambio con elecciones" una vez se depure el sistema judicial.

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