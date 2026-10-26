María Corina Machado se reencontró con Perkins Rocha en su vivienda, donde permanece en prisión domiciliaria: "¡Con ella hasta el final!"

Este lunes, la líder de la democracia en Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reencontró con su principal asesor jurídico, el abogado Perkins Rocha, en su vivienda, donde permanece en prisión domiciliaria.

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A través de la red social X, Rocha sostuvo: "Ella encarna la suma de todos nuestros desvelos, la consistencia de nuestra doctrina y el compromiso inquebrantable de edificar una república liberal, justa y democrática".

Posteriormente, dijo: "No existió un solo instante, en la hostil oscuridad de aquellos 539 días de injusta prisión, en que yo, junto a tantos otros compañeros de lucha, llegáramos a dudar de su empeño por lograr nuestra libertad y restituir nuestras garantías constitucionales, pisoteadas por el régimen criminal que enfrentamos".

"Hoy lo afirmo con absoluta convicción y certeza: el horizonte del cambio está cerca. Ella bien sabe que sostenemos un compromiso histórico: ningún ciudadano gozará de verdadera libertad mientras Venezuela permanezca bajo el yugo del populismo y la arbitrariedad", continuó.

Antes de finalizar su mensaje, aseveró: "Nuestra causa no se doblega ante concesiones parciales ni migajas del régimen; es una movilización ciudadana indetenible que encontró en su liderazgo una mente brillante de profundas convicciones que no se detendrá hasta que Venezuela sea libre y recupere su República. ¡Con ella hasta el final!".

El pasado 25 de octubre, la dirigente opositora regresó a Venezuela. En horas de la mañana del domingo se presentó en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por el pueblo en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rosa.

Machado estuvo exactamente 10 meses en el exilio. Salió clandestinamente de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir en Oslo, Noruega, el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado.

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Hasta el momento, Estados Unidos desarrolla en Venezuela un plan de tres fases, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación económica y transición democrática.

Dicha estrategia surgió tras la captura y extracción del exjefe de la cúpula dictatorial venezolana, Nicolás Maduro Moros.

La inmensa mayoría del pueblo venezolano espera que sea María Corina Machado quien guíe la transición política del país.