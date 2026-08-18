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Martes, 18 de agosto de 2026
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OMS

La OMS advierte que el brote de ébola en la República del Congo “dista mucho de estar bajo control”

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus- Foto: EFE
director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus- Foto: EFE
Con casi 5.000 infectados y más de 2.300 muertos, la epidemia causada por la cepa Bundibugyo se considera como la peor en la historia.

El brote de ébola en la República del Congo (RDC) “dista mucho de estar bajo control”, según advirtió este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al dar inicio a la reunión trimestral del Comité de Emergencia de la institución.

Tres meses después de decretar la emergencia sanitaria internacional el pasado 17 de mayo, el organismo alertó que la enfermedad mantiene una transmisión acelerada favorecida por el conflicto armado en el este del país y los intensos flujos migratorios.

La crisis sanitaria actual presenta la epidemia más grave registrada en la RDC y la segunda mayor en la historia del virus a nivel global, aproximándose a los niveles del brote registrado en África Occidental entre 2014 y 2016.

Recordó que se habían registrado casos en la vecina Uganda, donde la transmisión ya fue detenida, y que “el mes pasado un viajero llevó el virus a Francia”.

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“Lo que más me preocupa es dónde están muriendo los pacientes: en sus hogares, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y de las listas de contactos. Estas muertes apuntan a una cadena de transmisión que aún no hemos identificado”, reconoció Tedros.

A diferencia de otras variantes del filovirus, no cuenta con vacunas ni tratamientos comerciales aprobados, Tedros destacó que la respuesta científica ha logrado avanzar hacia los primeros ensayos clínicos en humanos para evaluar dos candidatos a vacuna específicos contra esta cepa.

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La OMS mantiene la calificación de riesgo de propagación del ébola en niveles “muy altos” para la República del Congo, “alto” para las naciones limítrofes y “bajo” en el resto de África y otros continentes.

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