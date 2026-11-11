Manifestantes tomaron las calles del centro de Barquisimeto para reclamar mejoras salariales y elecciones: así atravesaron un cordón policial

Este miércoles 11 de noviembre, la movilización denominada 'El Guarazo' logró atravesar un cordón policial instalado en el centro de Barquisimeto, estado Lara.

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Esto, luego de que los manifestantes forcejearan con funcionarios de seguridad que bloqueaban su avance hacia la sede de la gobernación.

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De acuerdo con reportes, el despliegue policial se encontraba en la calle 23, entre la avenida 20 y la carrera 19, donde los uniformados intentaban impedir que la movilización llegara hasta el mencionado lugar.

La protesta reunió a representantes de gremios, sindicatos, organizaciones políticas, jubilados, pensionados y distintos sectores de la sociedad civil.

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Los participantes salieron a las calles para exigir mejoras salariales, una fecha para las próximas elecciones presidenciales y respuestas ante las deficiencias de los servicios públicos.

El estado Lara atraviesa una grave crisis social y económica que coloca a gran parte de su población en condiciones de pobreza y exclusión.

Diversos informes de organizaciones civiles y partidos políticos locales advierten que la entidad sufre una profunda parálisis productiva, carencia de empleos formales y un deterioro severo de la calidad de vida.