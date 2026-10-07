"Fueron de las horas más terribles que he vivido en estos 101 años": reapareció José Torres, actor que encarnó a 'Tacupay', tras sobrevivir al doblete sísmico en La Guaira

El reconocido actor venezolano José Torres, recordado por el público por su personaje de 'Tacupay' (indígena de la etnia Yanomami en la célebre telenovela venezolana Ka Ina de 1995), reapareció públicamente para contar que logró sobrevivir junto a sus familiares al fuerte doblete sísmico que sacudió La Guaira el pasado 24 de junio.

“Fueron de las horas más terribles y angustiantes que hasta ahora he vivido en estos 101 años”, dijo el artista.

Torres relató que el movimiento telúrico provocó la destrucción total de la vivienda donde vivía en Catia La Mar, inmueble que había ocupado durante más de tres décadas.

“No les mentiré, la tristeza por perder el lugar de nuestros recuerdos de vida por más de 30 años, nuestro hogar, nuestra localidad, es profunda”, comentó.

“Nos estamos reponiendo, paso a paso, emocional, física y mentalmente del dolor, del susto, del miedo”, acotó.

Posteriormente, mencionó: "Dios, el Universo, la vida me siguen dando la oportunidad de estar aquí. Y eso lo seguiré aprovechando para recibir y esparcir amor (...) Si nos caemos, nos levantamos de nuevo”.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.