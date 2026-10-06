La ONU extiende hasta 2028 la misión que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó extender por otros dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

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De esta manera, el equipo de expertos continuará con el seguimiento, la investigación y la documentación de posibles violaciones de derechos humanos en el país hasta octubre de 2028.

La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi).

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El documento pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presentarán los informes durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y 2028.

Antes de la votación, la delegación venezolana ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continuara sus funciones, subrayando que "ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido".

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Por su parte, en respuesta a la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que hoy adoptó la resolución que renueva el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, así como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por otros dos años, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, fue enfática.

“Celebramos esta decisión de continuar el escrutinio sobre la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela", expresó Piquer.

"Extender el trabajo crucial de la Misión durante los próximos dos años refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad", acotó.

"Esto es una clara señal de reconocimiento de que el aparato represivo del gobierno sigue vigente, mientras que la opacidad y la impunidad siguen siendo la regla”, añadió.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue establecida el 27 de septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Resolución 42/25) y su mandato ha sido renovado en repetidas ocasiones.

Su propósito es investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas en el país desde 2014, con el fin de asegurar la rendición de cuentas de los autores.