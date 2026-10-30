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Rally Dakar

El Rally Dakar cambia de sede para el 2027 ante los ataques de hutíes contra Arabia Saudita: se realizará en dos países

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rally Dakar - Foto: EFE
Rally Dakar - Foto: EFE
Esta carrera de deportes de motor es considerada por sus partidarios como "la más dura del mundo".

Obligado a abandonar el desierto saudita, el Dakar 2027, el rally raid más famoso del mundo, se disputará "excepcionalmente" en otros dos países.

Se trata de Portugal y Marruecos. Este traslado, anunciado este viernes por la empresa organizadora, supone un nuevo impacto de las guerras en Oriente Medio sobre eventos deportivos internacionales en el Golfo.

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"Ante los recientes acontecimientos en el Reino de Arabia Saudita", la intensificación de los ataques de los combatientes hutíes de Yemen respaldados por Irán contra Riad, "la carrera se traslada de forma excepcional en 2027 a Europa y África, antes de volver a suelo saudita en 2028 para celebrar su 50ª edición", informó Amaury Sport Organisation (ASO).

Esta primera prueba constará de un prólogo seguido de 12 etapas, del 9 al 23 de enero entre Loulé-Faro, en Portugal, y Marrakech, en Marruecos.

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Esta carrera de deportes de motor es considerada por sus partidarios como "la más dura del mundo", pero es duramente criticada por asociaciones de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos.

Es la primera vez desde 2007 que este rally raid regresa a África.

Anulado en 2008 debido al temor a atentados y amenazas yihadistas, el Dakar abandonó África para trasladarse a Sudamérica de 2009 a 2019, antes de celebrar siete ediciones en Arabia Saudita desde 2020 hasta el pasado enero.

El París-Dakar fue concebido y organizado por primera vez en 1978 por Thierry Sabine, un responsable de prensa francés apasionado por las aventuras y las motos, que murió en 1986 en un accidente de helicóptero.

El Algarve, en el sur de Portugal, "será el escenario del prólogo y del primer tramo cronometrado", dijo el organizador.

"Marruecos, con la perspectiva de una exploración total desde el norte hasta el extremo sur de su territorio, acogerá 11 etapas y una jornada de descanso en Agadir", agregó.

Los pilotos deberán recorrer un total de 7.824 km, de los que 4.341 serán cronometrados, explicaron.

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