El desgarrador testimonio de la esposa de un agente del CTI secuestrado en el gobierno Petro

Diez hombres de la fuerza pública, cinco militares, tres policías y dos agentes del CTI de la Fiscalía continúan en poder de grupos criminales en Colombia. Termina el gobierno de Gustavo Petro y sus familias quedan con la incertidumbre por el futuro de sus seres queridos. Esta es la más reciente prueba de supervivencia de Rodrigo Antonio López Estrada, agente del CTI de la fiscalía secuestrado por la organización narcoterrorista ELN desde hace 15 meses. Yariel Macualo, su esposa, estuvo en La Mañana de NTN24 pidiendo por la libertad del agente.