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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Colombia

Esta es la ciudad colombiana reconocida entre los 10 destinos gastronómicos más destacados del mundo en 2026

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Gastronomía - Foto de referencia de Pexels
Gastronomía - Foto de referencia de Pexels
La ciudad fue incluida entre los 10 destinos gastronómicos que despiertan mayor interés en 2026, de acuerdo con una selección publicada por Condé Nast Traveler.

Medellín vuelve a llamar la atención fuera de Colombia, esta vez por su propuesta culinaria.

La capital antioqueña fue incluida entre los 10 destinos gastronómicos que despiertan mayor interés en 2026, ocupando el quinto, de acuerdo con una selección publicada por Condé Nast Traveler.

La ciudad comparte este reconocimiento con destinos de distintas partes del mundo, incluidos lugares de Europa, Asia, América y Oceanía, lo que pone nuevamente a la gastronomía paisa en el radar de los viajeros internacionales.

Una oferta gastronómica en constante crecimiento
La publicación destaca la evolución que ha experimentado Medellín en los últimos años.

La apertura de nuevos restaurantes, bares y establecimientos con propuestas diferentes ha contribuido a ampliar el panorama culinario de la ciudad y a ofrecer más alternativas tanto para los visitantes como para los habitantes.

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Este crecimiento también ha permitido que Medellín gane presencia en publicaciones y rankings internacionales relacionados con el turismo y la gastronomía. Cada vez son más los viajeros que encuentran en la comida una forma de acercarse a la identidad y la cultura de la ciudad.

Uno de los aspectos que sobresale de la selección es que no está enfocada únicamente en los destinos gastronómicos que históricamente han tenido mayor reconocimiento.

La lista también incluye ciudades y regiones que están transformando sus propuestas culinarias mediante nuevos conceptos, productos locales y restaurantes que apuestan por la innovación.

¿Qué otros destinos gastronómicos aparecen en el ranking?

  • Boston, Estados Unidos
  • Creta, Grecia
  • Fez, Marruecos
  • Hong Kong, China
  • Medellín, Colombia
  • Minas Gerais, Brasil
  • Parramatta, Sídney, Australia
  • Patan, Nepal
  • Condado del Príncipe Eduardo, Canadá
  • Sevilla, España

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