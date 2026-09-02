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Diosdado Cabello
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Diosdado Cabello en la mira de la Fiscalía de Chile por el caso Ojeda: "vamos a perseguirlo"

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, estaría bajo la mira de la justicia chilena. Así lo dejó saber el Héctor Barros, el fiscal regional de Chile, quien aseguró que el miembro del chavismo estuviera en el país "tendría una orden de detención en su contra" por su implicación en el crimen del militar venezolano Ronald Ojeda asesinado en Santiago de Chile.

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