"Nervioso y con miedo": Diosdado Cabello visiblemente agobiado junto a los Rodríguez

En Venezuela se viven dos panoramas totalmente diferentes; mientras que el pueblo recibe con alegría y esperanza el regreso de la líder democrática María Corina Machado, por el lado del régimen se vive un ambiente de nerviosismo. Así se vio la actitud de Diosdado Cabello en un video compartido en redes sociales, en el que aparece junto a los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge. Tras la publicación de este clip, muchos se preguntan sobre la actitud de Cabello y sobre lo que preocupa al número dos de la dictadura chavista. A quien por tercera oportunidad desde la captura de Nicolás Maduro se le ve junto a los Rodríguez.