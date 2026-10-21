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Copa Sudamericana

A un mes de la final de la Copa Sudamericana, Barranquilla estrena el renovado Estadio Metropolitano para 65.000 espectadores

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Alcaldía de Barranquilla que muestra el estadio Metropolitano Roberto Meléndez-Foto EFE
Alcaldía de Barranquilla que muestra el estadio Metropolitano Roberto Meléndez-Foto EFE
La intervención en el escenario deportivo elevó su capacidad a 65.000 espectadores, con la consolidación de la infraestructura más moderna ante el certamen continental.

La ciudad de Barranquilla alista los últimos detalles de la ambiciosa modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario deportivo que incrementó su capacidad oficial de 43.000 a 65.000 espectadores con miras a albergar la gran final continental de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

Las obras de remodelación, iniciadas en enero mediante una inversión superior a los 45 millones de dólares, transformaron el recinto en la infraestructura atlética más amplia y vanguardista del país, con la inclusión de la supresión de la antigua pista de atletismo, la reducción del campo de juego y la instalación de una moderna grama híbrida.

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El choque decisivo por el título internacional enfrentará al histórico club argentino Boca Juniors contra el vencedor de la semifinal disputada entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay, con la proyección de un impacto económico superior a los 60 millones de dólares para el sector turístico y hotelero de la capital atlanticense.

“Avanzan las pruebas de iluminación de la fachada del sector oriental, donde un moderno sistema LED permitirá crear juegos de luces y animaciones que llenarán de vida y color al coloso”, destacó la administración municipal al inspeccionar el avance de los trabajos técnicos del estadio.


La Confederación Sudamericana de Fútbol ratificó la idoneidad de la sede tras realizar exhaustivas inspecciones de seguridad, logística y accesibilidad en la infraestructura caribeña.

La puesta a punto de este complejo deportivo consolida a Colombia como referente continental en la organización de certámenes internacionales de alto nivel.

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El desarrollo de obras de gran envergadura fortalece el posicionamiento estratégico de la región e impulsa la reactivación económica mediante el turismo deportivo.

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