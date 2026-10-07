La razón por la que Trump quiere convertir su club de golf de Florida en una residencia presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea que un lujoso complejo de golf que posee en Florida sea una "residencia presidencial", inspirada en el célebre sitio de Camp David, informó la Casa Blanca el miércoles.

Antiguo promotor inmobiliario, Trump ha multiplicado las obras desde su regreso a la Casa Blanca y ha difuminado constantemente la frontera entre su función oficial y sus intereses privados.

"El gobierno de Estados Unidos ha solicitado estudiar la posibilidad de crear un retiro presidencial en el complejo de Golf Trump International en Palm Beach para futuros presidentes, de manera que puedan celebrar allí reuniones importantes en un entorno de clase internacional", indicó a la AFP un responsable de la Casa Blanca, confirmando esta información revelada primero por la prensa local.

El responsable enumeró las cualidades de este lugar: "La propiedad se encuentra a pocos minutos del aeropuerto internacional Donald J. Trump, no tiene edificios que la dominen, no está bordeada por viviendas, cuenta con excelentes medidas de seguridad, está cerca de las fuerzas del orden y resulta ser también un campo de golf de renombre internacional. Son condiciones necesarias para un retiro presidencial", señaló.

VEA TAMBIÉN Estatua de Donald Trump desnudo llega al Parlamento Europeo como protesta política o

Este responsable, que pidió el anonimato, no precisó si la familia Trump sería remunerada por poner así su complejo de golf a disposición ni si el gobierno pasaría a ser propietario del mismo.

El multimillonario de 80 años considera ya sus complejos de golf como una suerte de anexos de la Casa Blanca, y no duda en recibir a dirigentes extranjeros.

Trump cerró un acuerdo comercial con la Unión Europea en el salón de baile de una de sus propiedades en Escocia el año pasado.

En diciembre otra propiedad de los Trump en Miami recibirá la cumbre del G20.

El presidente estadounidense se desplaza a su mansión de Florida casi todos los fines de semana, pero evita Camp David, un sitio militar en plena campiña cerca de Washington, más austero, donde los huéspedes se alojan en cabañas de madera.

El predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, también acostumbraba a viajar a su estado de Delaware, en la costa Este, casi cada fin de semana.

Camp David ha sido escenario de numerosas negociaciones diplomáticas de alto nivel.

El lugar dio nombre a los acuerdos de paz de 1978 firmados por Egipto, Israel y Estados Unidos.