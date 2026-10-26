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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado

Excolaborador de la dictadura venezolana cuestiona a Diosdado y a los hermanos Rodríguez por el retorno de María Corina Machado: "¿Qué van a decir?"

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Mario Silva, excolaborador de la dictadura venezolana / Integrantes de la cúpula dictatorial de Venezuela - Fotos: X / EFE
Mario Silva, excolaborador de la dictadura venezolana / Integrantes de la cúpula dictatorial de Venezuela - Fotos: X / EFE
Silva ha lanzado fuertes críticas contra los actuales altos mandos del régimen, a quienes acusa de estar "negociando una transición".

El excolaborador de la dictadura venezolana, Mario Silva, cuestionó recientemente a Diosdado y a Delcy Rodríguez por el retorno de María Corina Machado.

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Este comunicador del régimen sostuvo al respecto: Ya llegó María Corina, y yo quisiera saber: "¿cuál será la opinión del vicepresidente del Partido Unido de Venezuela? (Diosdado Cabello)".

Luego, mencionó: "¿Qué va a decir nuestra presidenta encargada, o qué va a decir el presidente de la Asamblea Nacional?... Estamos inmersos en una enorme laguna de lodo".

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En horas de la mañana del 25 de octubre, Machado se presentó en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por el pueblo en las inmediaciones de la iglesia de Santa Rosa.

Por otra parte, hace meses, Mario Silva y su polémico programa "La Hojilla" fueron excluidos de Venezolana de Televisión (VTV) y la plataforma Venezuela News debido a una "reestructuración mediática y política" dentro del chavismo.

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Tras su salida de VTV, Silva ha tenido que transmitir en redes sociales y ha denunciado públicamente persecuciones en su contra.

Silva, además, ha lanzado fuertes críticas contra los actuales altos mandos del régimen, a quienes acusa de estar negociando una transición y de haber traicionado los ideales de Hugo Chávez.

También ha dicho públicamente que el régimen le ha retenido el pago de su pensión como adulto mayor durante meses como represalia por sus constantes cuestionamientos políticos.

Vale recordar que antes del arresto de Maduro, este periodista se mostraba desafiante y burlesco contra la oposición venezolana.

Durante años utilizó su programa televisivo en VTV para atacar, exponer y desacreditar a figuras de la oposición, periodistas y críticos del régimen venezolano.

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