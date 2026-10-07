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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Donald Trump

Estatua de Donald Trump desnudo llega al Parlamento Europeo como protesta política

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Presidente Donald Trump- Foto: EFE
Presidente Donald Trump- Foto: EFE
La obra muestra al presidente de los Estaos Unidos sobre los hombros de un hombre y busca cuestionar su impacto en el orden mundial y el clima.

Una estatua dorada de Donald Trump desnudo, sentado sobre los hombros de un hombre mucho más pequeño y apoyado en un palo de golf, fue instalada esta semana en el Parlamento Europeo, concretamente en Estrasburgo, Francia.

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La obra, llamada “Plaga Naranja” y también conocida como “Rey de la Injusticia”, ha sido creada por el artista danés Jens Galschiøt, reconocido por sus esculturas de contenido político. La tiene una altura cercana a los 2,5 metros, está elaborada en cobre y recubierta con oro de 23 quilates.

En la escultura, Trump está completamente desnudo, con los ojos cerrados y sostiene una balanza asociada con la justicia. Usa un largo palo de golf como apoyo. Una pequeña esfera con forma de planeta Tierra está como pelota de golf.

El mandatario se encuentra sentado sobre los hombros de una figura más pequeña, que parece soportar con dificultad su peso. En la base de la estatua aparece una inscripción que dice: “Estoy sentado en la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo mi peso. Haré todo lo que pueda para ayudarlo menos bajarme de su espalda”.

Galschiøt detalló que la obra refleja su crítica a Trump y a lo que ve como una amenaza para el orden internacional, los valores democráticos y los esfuerzos contra el cambio climático.

“Personalmente, creo que Trump es un problema para el mundo porque está destruyendo la manera en la que pensamos en Occidente”, aseguró el artista en declaraciones recogidas por EFE. Igualmente planteó que la figura que sostiene al presidente puede representar a la Unión Europea frente al peso de las grandes potencias.

La escultura está inspirada además en “El traje nuevo del emperador”, el conocido cuento de Hans Christian Andersen en el que un gobernante presume de unas prendas que no existen hasta que un niño demuestra que en realidad está desnudo.

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El artista usó esa referencia para representar a Trump sin ropa en medio de una institución política europea. La obra busca, según Galschiøt, representar un escenario en el que “los súper Estados” ejercen presión a los actores más pequeños y con menos poder.

La instalación llegó al Parlamento Europeo por iniciativa del eurodiputado danés de izquierdas Per Clausen, el cual invitó al artista a exhibirla en la semana de sesiones plenarias en Estrasburgo. Clausen defendió la exposición y dijo que alguien que no pueda tolerar una escultura de este tipo no tendría que tener un papel en la escena internacional.

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