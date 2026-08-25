NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Música

Murió a los 80 años la leyenda de la música country Dolly Parton recordada por temas como 'Jolene'

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Dolly Parton (AFP)
Dolly Parton (AFP)
La muerte fue anunciada por un sobrino de Parton en sus redes sociales.

La legendaria cantante de country de Estados Unidos Dolly Parton, quien creció en la pobreza en Tennessee y se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo con éxitos como "Jolene", falleció a los 80 años, según informó su familia el martes.

"Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús", expresó su sobrino en un video publicado en redes sociales.

Añadió que la artista, ganadora de múltiples premios, "abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida".

o

La familia no reveló la causa de la muerte, pero la cantante había hablado sobre su reciente estado de salud delicado. Su esposo, Carl Dean, falleció el año pasado.

En mayo, Parton anunció la cancelación de una serie de conciertos en Las Vegas, alegando problemas de salud persistentes.

En videos publicados en sus redes sociales, comentó que, si bien el tratamiento para una enfermedad no especificada estaba progresando favorablemente, aún no se sentía preparada para volver a los escenarios.

Parton fue una artista prolífica con una carrera que abarcó seis décadas, durante las cuales compuso unas 3000 canciones, incluyendo la icónica balada "I Will Always Love You", que se convirtió en un éxito internacional para Whitney Houston.

Con 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboración, se ganó el título de "reina de la música country".

"Gracias a su ejemplo, creíamos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia", dijo su sobrino Bryan Seaver.

Temas relacionados:

Música

Música popular

Luto

Estrenos musicales

Farándula

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Psicológicamente está muy afectado": esposa de capitán preso político del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Nuevas revelaciones en caso de Miguel Uribe: “Creo que el esquema estaba infiltrado, él estaba incómodo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Analistas no descartan que Alex Saab se declare culpable y coopere con la justicia ante el volumen de pruebas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El arrogante y desafiante mensaje de Díaz-Canel a EEUU así como lo hizo Maduro: “Va a ser peleando”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Espriella desarticula red de narcotráfico marítimo / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Autoridades colombianas bajo el mando de De la Espriella desarticulan red de narcotráfico marítimo: “honrando su promesa”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Sin importar nacionalidad: Abelardo de la Espriella ordenó deportar migrantes inmersos en delitos en Colombia

Alerta en zona fronteriza entre EEUU y México ante disputa de narcos - Foto: Canva
Alerta

EE. UU. emitió alerta de seguridad por amenaza de disputa entre narcos en zona fronteriza con México

Escuelas EE. UU. - Foto Canva/ Chávez y Castro - EFE
Educación

Así es como escuelas públicas en EE. UU. darán clases anticomunistas con énfasis en casos como los de Cuba y Venezuela

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Presión de EEUU a Cuba: “es posible que se postergue una decisión para una acción en la isla”

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira en el show de medio tiempo del mundial de la FIFA-Foto: AFP
Shakira

Ghetto Kids hacen emotiva invitación a Shakira para que visite Uganda: "Estamos ansiosos por recibirte"

“Betty la fea, la historia continúa”
Prime Video

Se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada de 'Betty, la fea' en Prime Video

Jared Leto, cantante de 30 Senconds To Mars / FOTO: EFE
Actor

Jared Leto enfrenta acusaciones: cuatro mujeres denuncian al reconocido actor por presuntos abusos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Patrullero sobreviviente al atentado en Cúcuta / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

El desgarrador testimonio de un patrullero que sobrevivió al ataque terrorista en Cúcuta perpetrado por el ELN

Uniformados de Bolivia (AFP)
Bolivia

Bolivia endurece su seguridad fronteriza para ponerle freno a los grupos criminales brasileños

Selección de Italia - Foto: EFE
Italia

La Selección de Italia descarta a exjugador como entrenador y desata crisis interna que podría provocar la salida temprana de Paolo Maldini

Shakira en su visita a Chocó-Foto: EFE
Shakira

¿Cómo se va a invertir el dinero que donó Shakira para reconstruir las escuelas en el Chocó?

Integrante del Tren de Aragua - AFP
Perú

Perú expulsó a tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua: fueron trasladados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación": Trump lanza ultimátum al régimen de Irán

Pete Hegseth y Donald Trump- Foto: EFE
Panamá

Colombia se suma a la Cumbre de Seguridad de las Américas en Panamá para acelerar la lucha conjunta contra el crimen organizado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023