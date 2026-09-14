Fuerza Aérea Colombiana publica imágenes desde el cielo de los que serían fragmentos en zona montañosa de aeronave que desapareció el domingo

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que encontró “indicios” de una aeronave Cessna T-206 que transportaba a cinco ocupantes y que despareció en la mañana del domingo.

La entidad publicó fotografías captadas desde el cielo de puntos montañosos, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en los que se encontrarían fragmentos de la avioneta.

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“Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la Fuerza Aérea Colombiana activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal”, precisó.

La Fuerza Aérea indicó que las tareas de búsqueda se realizaron con aeronaves Bell-212, UH-60 BlackHawk y C-90 con equipos especializados de geolocalización, y que esos trabajos se centraron sobre la vereda Oscordó en Pueblo Rico, Risaralda.

“Aproximadamente sobre las 7:30 a.m. nuestra aeronave UH-60 Black Hawk, localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave”, mencionó

La Fuerza Aérea indicó que continúa con las misiones de búsqueda y verificación de la emergencia en coordinación con la Aeronáutica Civil junto a organismos de “socorro y autoridades competentes”.

La Presidencia de Colombia, sobre el hallazgo, confirmó que las imágenes corresponden al punto “exacto de impacto de la aeronave HK4985 (Cessna T206) en una zona de alta montaña”.

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“Actualmente, organismos de socorro y rescate coordinan las complejas labores para ingresar al terreno, verificar el estado de los cinco ocupantes y avanzar con el operativo de salvamento”, precisó.

Aún no se confirma si las personas que se encontraban dentro de la aeronave están vivas, heridas o si murieron.