Así se encuentra la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Venezuela: pasó de ser un motor industrial clave a un complejo severamente deteriorado

En redes sociales se dio a conocer un video del estado actual en el que se encuentra la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

En el audiovisual se puede notar el deterioro de lo que fuera considerado una de las joyas industriales de Venezuela.

Ubicada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Sidor es el complejo siderúrgico más grande de Venezuela. Llegó a ser el mayor de la región andina y el Caribe.

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Mientras PDVSA controlaba los ingresos por hidrocarburos, Sidor lideraba las llamadas "empresas básicas" del Estado, encargadas de la producción de acero de alta calidad para consumo nacional y exportación.

Actualmente, Sidor opera a una fracción mínima de su capacidad instalada, reflejando un marcado deterioro tras su estatización en 2008 y las recurrentes fallas eléctricas.

En su época dorada, la planta llegó a producir más de 4,3 millones de toneladas de acero líquido al año.

Según las estadísticas, la mejor época de Sidor ocurrió durante las décadas de los años 70 y los años 90 hasta mediados de los 2000.

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Pasó por distintas etapas; fue estatal, luego se privatizó en 1997 y finalmente el gobierno de Hugo Chávez la "renacionalizó" en el 2008.

Mientras voceros oficiales sostienen que la planta mantiene planes activos de producción de acero, sectores sindicales independientes denuncian un colapso operativo y un desmantelamiento generalizado de la empresa.