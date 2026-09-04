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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Apagones Venezuela

Apagón prolongado provoca protesta de vecinos y comerciantes en La Candelaria, Caracas

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Una persona camina dentro de un edificio sin electricidad (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Una persona camina dentro de un edificio sin electricidad (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Las manifestaciones también se dieron con motivo de la falta de respuestas de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Múltiples habitantes y comerciantes de la parroquia La Candelaria (Caracas, Venezuela) salieron a las calles a protestar debido a un corte eléctrico prolongado que superó los cinco días en varios sectores.

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Las manifestaciones también se dieron con motivo de la falta de respuestas de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Varios de los ciudadanos y dueños de negocios consultados hablaron de la pérdida de alimentos, daño de electrodomésticos y equipos de trabajo, además de la interrupción en el bombeo de agua potable en diferentes conjuntos residenciales.

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Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

El mes de agosto registró picos de severos racionamientos eléctricos en gran parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

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