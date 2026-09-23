"Los voy a mandar al infierno en una bolsa": De la Espriella al llegar a Santa Marta con poderosa escolta y tras ataques atribuidos al grupo criminal ACSN

Abelardo de la Espriella llegó a Santa Marta para asumir de forma directa el seguimiento de la situación de seguridad por la que está pasando la capital del Magdalena, luego de las amenazas y acciones que se atribuyen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El presidente informó por medio de sus redes sociales que aterrizó en la ciudad para “poner la cara”, recorrer sus barrios y liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se han coordinado las acciones de la Fuerza Pública frente a la situación de orden público.

“Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes”, redactó De la Espriella en su cuenta de X.

En un video que publicó junto al mensaje afirmó que se enfrentará a quienes sembraron el terror en Santa Marta. “Los voy a mandar al infierno en una bolsa como corresponde”, indicó.

Con su llegada, el presidente recorrió sectores de la ciudad acompañado por integrantes del Ejército y la Policía. En imágenes divulgadas por él mismo se le observa en los patrullajes y vistiendo un chaleco de protección. Las autoridades mantienen presencia reforzada en distintos puntos de Santa Marta.

Uno de los sectores que visitó fue el barrio Cristo Rey, lugar donde el mandatario aseguró que la Fuerza Pública seguirá recorriendo las calles para proteger a los habitantes y recuperar el control territorial.

La llegada se produjo luego de que el Gobierno ordenase reforzar la presencia militar y policial en Santa Marta, esto como respuesta al paro armado anunciado por las ACSN después de la muerte de varios de sus integrantes en un operativo de la Fuerza Pública, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado como uno de los cabecillas más influyentes de esa estructura.

Desde Santa Marta, De la Espriella de nuevo se dirigió directamente a los grupos armados y afirmó que el Estado va a mantener la ofensiva. “La militarización del Magdalena continua y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente”, aseguró.

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Igualmente indicó que las autoridades van a ir tras los principales responsables de las estructuras criminales y que usarán, según sus palabras, “toda la capacidad legítima del Estado” para neutralizar sus acciones y llevar a los responsables frente a la justicia.

La Presidencia notificó que el Gobierno no dejará que se haga el paro armado y que las operaciones en contra de las organizaciones criminales se realizarán dentro del marco constitucional y legal.

La jornada en Santa Marta ha incluido además un consejo de seguridad y el mantenimiento del despliegue de uniformados en distintos sectores. Según reportes oficiales, las autoridades de igual forma informaron sobre capturas relacionadas con los hechos registrados en medio de la escalada de violencia.

Así bien, la presencia de De la Espriella en la ciudad se transformó en una de las imágenes más relevantes de la respuesta del Gobierno a la crisis de seguridad en el Magdalena, con el mandatario recorriendo las calles junto a la Fuerza Pública y liderando desde el territorio las decisiones debido a la situación.