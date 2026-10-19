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Lunes, 19 de octubre de 2026
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María Corina Machado

"La urgencia es real": María Corina Machado resalta importancia de cooperación Venezuela-Colombia

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Foto de referencia: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de Paz - Foto de referencia: EFE
Hasta el momento, Machado mantiene su intención de retornar a Venezuela para liderar la transición democrática.

La premio Nobel de Paz, María Corina Machado, resaltó este lunes 19 de octubre la importancia de la cooperación entre Venezuela y Colombia.

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Mediante la red social X, la líder de la democracia venezolana sostuvo: Colombia y Venezuela tienen pasado, presente y futuro común".

"Por eso, los colombianos saben tan bien como nosotros que la transición a la democracia en Venezuela es indispensable para lograr la seguridad en la frontera, desmantelar las redes criminales, complementar nuestras economías e integrar un mercado de casi 90 millones de personas", acotó.

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Posteriormente, añadió: "La urgencia es real y creciente de ambos lados de la frontera".

A su vez, en una reciente entrevista con el medio de comunicación El Tiempo, Machado descartó que, con Delcy Rodríguez en el poder, Venezuela coopere contra el ELN y la Segunda Marquetalia (una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC).

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"Les quiero asegurar que los soldados venezolanos no están de acuerdo con compartir su territorio con el ELN", detalló.

"Han sido forzados a ello, y nosotros vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia para convertir esa zona gris del crimen en una zona de seguridad para la población y de prosperidad económica", manifestó.

Al margen de la entrevista, cabe precisar que el pasado domingo la oposición venezolana presentó el 'Gran Acuerdo Nacional' con el que se ratifica a Machado como su principal líder.

Machado permanece en Panamá tras varios intentos fallidos de regresar a Venezuela. Hasta el momento mantiene la intención de volver a su país para liderar la transición democrática.

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