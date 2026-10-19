"La urgencia es real": María Corina Machado resalta importancia de cooperación Venezuela-Colombia
La premio Nobel de Paz, María Corina Machado, resaltó este lunes 19 de octubre la importancia de la cooperación entre Venezuela y Colombia.
Mediante la red social X, la líder de la democracia venezolana sostuvo: Colombia y Venezuela tienen pasado, presente y futuro común".
"Por eso, los colombianos saben tan bien como nosotros que la transición a la democracia en Venezuela es indispensable para lograr la seguridad en la frontera, desmantelar las redes criminales, complementar nuestras economías e integrar un mercado de casi 90 millones de personas", acotó.
Posteriormente, añadió: "La urgencia es real y creciente de ambos lados de la frontera".
A su vez, en una reciente entrevista con el medio de comunicación El Tiempo, Machado descartó que, con Delcy Rodríguez en el poder, Venezuela coopere contra el ELN y la Segunda Marquetalia (una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC).
"Les quiero asegurar que los soldados venezolanos no están de acuerdo con compartir su territorio con el ELN", detalló.
"Han sido forzados a ello, y nosotros vamos a construir una Fuerza Armada venezolana al servicio de la República, al servicio de la Constitución, y que, de manera coordinada, luche junto con el Ejército de Colombia para convertir esa zona gris del crimen en una zona de seguridad para la población y de prosperidad económica", manifestó.
Al margen de la entrevista, cabe precisar que el pasado domingo la oposición venezolana presentó el 'Gran Acuerdo Nacional' con el que se ratifica a Machado como su principal líder.
Machado permanece en Panamá tras varios intentos fallidos de regresar a Venezuela. Hasta el momento mantiene la intención de volver a su país para liderar la transición democrática.