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Caos aéreo en Estados Unidos por falla masiva: estamos en aeropuerto y así se vive la crisis

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Falla masiva mantiene el caos aéreo en Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendiera temporalmente los vuelos en todo el país debido a un fallo en las comunicaciones que ha afectado radares y frecuencias. Un hecho que se encuentra en investigación por parte del FBI. Esta situación ha generado incertidumbre en los viajeros que se encuentran en los diferentes aeropuertos de la nación norteamericana, así lo pudo constatar NTN24 desde el Aeropuerto Internacional de Miami.

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