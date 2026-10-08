"La verdad debe conocerse; las víctimas tienen derecho a justicia y reparación": Edmundo González Urrutia sobre nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Edmundo González Urrutia, quien fue elegido presidente de Venezuela el 28 de julio de 2024, declaró que los nuevos cargos presentados por la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer torturas evidencian las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Urrutia manifestó sobre dicho asunto: "La nueva acusación presentada por la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en actos de tortura, pone en primer plano las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela".

"Hace apenas unos días, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Su trabajo ha permitido construir una memoria documentada de las violaciones sufridas por miles de venezolanos, identificar patrones de represión y contribuir a establecer responsabilidades", comentó.

Asimismo, González Urrutia instó a que se garantice la rendición de cuentas y el debido proceso.

"La continuidad de esa labor es indispensable. La verdad debe conocerse, las víctimas tienen derecho a justicia y reparación, y todos los responsables, sin excepción, deben rendir cuentas", afirmó.

A su vez, consideró: "Hay una reflexión que tengo muy presente. Hoy, quienes enfrentan estas acusaciones reclaman garantías judiciales, condiciones de detención adecuadas y el respeto de sus derechos".

"Son derechos que durante años les fueron negados a miles de venezolanos. La vida es así. El Estado de derecho se demuestra cuando somos capaces de garantizar a todos los derechos que exigimos para nosotros mismos", continuó.

Antes de finalizar su mensaje, manifestó: "Los privilegios son transitorios, pero los derechos deben ser permanentes. Esa es una lección para todos. Venezuela necesita instituciones que protejan la dignidad humana, investiguen los abusos y garanticen que nunca más se utilice el poder para perseguir, torturar o vulnerar los derechos de las personas".

Fiscales federales presentaron este jueves ante un tribunal de Nueva York nuevos cargos contra el tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos de EE. UU. y de otras nacionalidades que estuvieron en cárceles venezolanas en los últimos años.