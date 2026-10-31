Donald Trump anticipa caída del régimen cubano ante una posible intervención militar en la isla y revela tiempo estimado: "Se resolverá en dos años"

El presidente Donald Trump anticipó que el régimen cubano no durará más allá de su mandato actual, en declaraciones que han reavivado el debate sobre una posible intervención militar en la isla.

Durante una entrevista con el periodista Benny Johnson en Florida, Trump calificó a Cuba como "un país fracasado" y aseguró: "No va a durar mucho más. Vamos a llevar a la gente de regreso muy pronto, miren lo que hicimos con Venezuela, va a salir muy bien".

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"Vamos a terminar con Irán y luego pasaremos al otro, eso se resolverá en dos años", resaltó Trump.

José Daniel Ferrer, líder de la disidencia cubana en el exilio, afirmó que la caída del régimen podría ocurrir incluso antes del plazo de dos años mencionado por Trump. "Estoy bastante seguro, bastante convencido de que la cuestión con el régimen iraní se va a cerrar en los próximos meses y que a continuación, en una operación relámpago y muy efectiva, el régimen castrocomunista va a dejar de existir", declaró Ferrer.

El líder opositor reveló que mantiene conversaciones con funcionarios de Estados Unidos desde finales del año pasado. Según Ferrer, la información pública y estos encuentros indican que "la operación contra el régimen cubano está definida y es solo cuestión de tiempo". Agregó que tras la operación del 3 de enero en Venezuela, Estados Unidos ha intensificado sanciones y movimientos militares que "presagian una sola cosa".

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Consultado sobre la naturaleza de una eventual transición, Ferrer fue categórico: "Va a haber intervención, va a haber una acción militar, porque los del régimen castrocomunista no entienden razón". Justificó esta postura señalando que el régimen "sigue matando al pueblo de Cuba de hambre literalmente" y mantiene "más de 300 prisiones que son un verdadero infierno a la tierra".

Ferrer expresó su disposición a regresar inmediatamente a Cuba: "Ojalá me permitiesen entrar con las tropas de Estados Unidos", afirmó. Respecto a la capacidad de la disidencia cubana para liderar una transición democrática, Ferrer aseguró que "la oposición pro-democrática cubana está suficientemente estructurada, organizada, tiene suficiente liderazgo, tiene planes, proyectos de transición muy sólidos".

Las declaraciones de Trump se suman a una serie de acciones contra el régimen cubano durante 2025. El 29 de enero, el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarando una emergencia nacional respecto a Cuba. Trump también ha señalado: "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Cuba debería negociar antes de que sea demasiado tarde".

Ferrer explicó que la atención de Washington sobre Cuba responde a consideraciones de seguridad nacional: "Estados Unidos no puede seguir permitiendo que a solo 90 millas de su costa esté un régimen hostil, un régimen enemigo". El líder opositor argumentó que el régimen cubano es "la capital del comunismo en el siglo XXI" y aliado de Rusia, China, Irán y Corea del Norte.