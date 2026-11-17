El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Luis Linares fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas. El deportista, de 41 años, dio a conocer lo que sucedió por medio de sus redes sociales y luego la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) confirmó que permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

"Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura", escribió Linares el domingo 15 de noviembre en su cuenta de X. El mensaje creó sorpresa entre sus seguidores y en el mundo del boxeo, donde el venezolano es reconocido por conquistar campeonatos mundiales en tres divisiones.

Según los informes de prensa, Linares viajó a Texas para participar en un evento deportivo y se disponía a tomar un vuelo de vuelta a Miami, ciudad donde reside, cuando quedó bajo custodia migratoria. Hasta ahora, las autoridades norteamericanas aún no explican públicamente las razones específicas de la detención.

La situación la confirmó Gilberto Mendoza, presidente de la AMB, quien manifestó su respaldo al exboxeador y afirmó que su familia tiene acompañamiento legal.

"Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia", publicó Mendoza. Igualmente expresó su apoyo al deportista: “Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge”.

El despacho Wilner & O'Reilly, encargado de la representación legal del venezolano, sostuvo que su cliente está en Estados Unidos de manera legal y que colaboraron con las autoridades en el procedimiento.

“El señor Linares se encuentra legalmente en los Estados Unidos y ha cooperado plenamente con las autoridades”, indicó el bufete en un comunicado. Además, notificó que trabaja de manera directa con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver el caso lo antes posible.

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Los representantes legales manifestaron confianza en la posición migratoria del exdeportista, Pese a que advirtieron que estos procedimientos necesitan tiempo. Por ahora, no se informa cuándo podría quedar en libertad ni cuál va a ser el resultado del proceso.

Su primer campeonato llegó en 2007, cuando ganó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría pluma. Posteriormente obtuvo el título superpluma de la AMB y llegó a la cima de la división ligero, en la que fue campeón de la AMB y el CMB entre 2014 y 2018.

Linares se retiró en 2023 tras perder ante el británico Jack Catterall. Finalizó su trayectoria con un registro de 47 victorias, 29 de ellas por nocaut, y nueve derrotas.

Su situación migratoria se encuentra en manos de sus abogados, mientras el mundo del boxeo continúa atento a las novedades de su detención en Texas.