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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Carlos Julio Rojas

"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto": periodista venezolano Carlos Julio Rojas tras recibir sentencia absolutoria que le devuelve la libertad plena

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano - Foto: EFE
Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano - Foto: EFE
La decisión anula las medidas cautelares y restricciones legales que pesaban sobre Rojas desde su excarcelación previa en enero de 2026.

El Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor del periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas.

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Al comunicador social se le otorgó la libertad plena, cerrando así una causa penal de más de dos años.

La decisión anula las medidas cautelares y restricciones legales que pesaban sobre Rojas desde su excarcelación previa en enero de 2026.

"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto", dijo el periodista luego de conocer decisión.

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¿Qué es una sentencia absolutoria?

Es una resolución judicial que declara la inocencia o la ausencia de responsabilidad penal del acusado.

Al margen de esta información, se sabe que la persecución, el hostigamiento y la censura contra la prensa en Venezuela continúan vigentes.

Gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documentan, hasta el sol de hoy, agresiones constantes.

De momento, la prensa en Venezuela se encuentra en una situación de extrema gravedad y asfixia sistemática.

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Expertos aseguran que durante casi tres décadas de régimen chavista, se ha consolidado una política de "hegemonía comunicacional" mediante censura y persecución.

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