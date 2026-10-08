"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto": periodista venezolano Carlos Julio Rojas tras recibir sentencia absolutoria que le devuelve la libertad plena

El Tribunal Primero de Juicio con competencia en terrorismo dictó una sentencia absolutoria a favor del periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas.

Al comunicador social se le otorgó la libertad plena, cerrando así una causa penal de más de dos años.

La decisión anula las medidas cautelares y restricciones legales que pesaban sobre Rojas desde su excarcelación previa en enero de 2026.

"Solamente por defender derechos humanos me pasó esto", dijo el periodista luego de conocer decisión.

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¿Qué es una sentencia absolutoria?

Es una resolución judicial que declara la inocencia o la ausencia de responsabilidad penal del acusado.

Al margen de esta información, se sabe que la persecución, el hostigamiento y la censura contra la prensa en Venezuela continúan vigentes.

Gremios periodísticos y organizaciones de derechos humanos documentan, hasta el sol de hoy, agresiones constantes.

De momento, la prensa en Venezuela se encuentra en una situación de extrema gravedad y asfixia sistemática.

Expertos aseguran que durante casi tres décadas de régimen chavista, se ha consolidado una política de "hegemonía comunicacional" mediante censura y persecución.