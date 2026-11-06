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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Calidad de vida

Expertos aseguran que el ayuno intermitente no es recomendable para todas las personas: conozca quiénes deberían evitarlo

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Un hombre sentado en una mesa con un plato y un vaso de agua - Foto de referencia: Pexels
Un hombre sentado en una mesa con un plato y un vaso de agua - Foto de referencia: Pexels
Esta opción se ha popularizado como una estrategia para perder peso y mejorar algunos indicadores de salud.

El ayuno intermitente es un patrón de alimentación que alterna periodos de ingesta de alimentos con periodos de ayuno o consumo mínimo de calorías.

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Esta opción se ha popularizado como una estrategia para perder peso y mejorar algunos indicadores de salud.

Sin embargo, no es una práctica adecuada para todo el mundo, ya que sus efectos pueden variar dependiendo de la edad, las condiciones físicas y los antecedentes médicos de cada persona.

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De acuerdo con una investigación recogida por la revista National Geographic, "el ayuno intermitente no es adecuado para todo el mundo porque la evidencia científica muestra que sus efectos varían según la genética y el estado de salud de cada individuo, y no ofrece ventajas superiores frente a una restricción calórica tradicional".

¿Quiénes deberían evitarlo?

Existen grupos de personas para quienes esta práctica está desaconsejada debido a los riesgos que puede representar para su salud.

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  • Personas con trastornos alimentarios: Quienes tienen antecedentes de anorexia, bulimia u otros trastornos de la conducta alimentaria.
  • Niños y adolescentes: Durante las etapas de crecimiento, el organismo necesita un suministro constante de nutrientes y energía.
  • Adultos mayores: el ayuno puede aumentar el riesgo de perder masa muscular, debilitar los huesos y favorecer problemas de movilidad y caídas.
  • Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia: Durante estas etapas aumentan las necesidades nutricionales y energéticas, por lo que no se recomienda restringir la alimentación.
  • Personas con diabetes tipo 1 o enfermedades hepáticas y renales: pueden presentar complicaciones relacionadas con los niveles de glucosa y los desequilibrios de electrolitos.
  • Personas con alteraciones hormonales o ciclos menstruales irregulares: Los periodos prolongados sin ingerir alimentos podrían afectar el equilibrio hormonal.

Los expertos recomiendan consultar con un médico o un nutricionista antes de iniciar el ayuno intermitente.

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