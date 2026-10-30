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“Gracia, inteligencia y humanidad”: Marvel Studios dedica emotivo homenaje a Patrick Stewart tras su partida

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Marvel Studios | Foto: AFP
Marvel Studios | Foto: AFP
El estudio destacó el legado del actor como Profesor X y Kevin Feige recordó su generosidad, talento y calidad humana en el interior y fuera del set.

Marvel Studios se pronunció por la muerte del actor británico Patrick Stewart con un mensaje en el que destacó su legado como Charles Xavier, el emblemático Profesor X de la franquicia X-Men. La compañía recordó la huella que dejó el intérprete para varias generaciones de seguidores y extendió sus condolencias a su familia, amigos y admiradores alrededor del mundo.

"Todos nosotros en Marvel Studios estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Sir Patrick Stewart. Sir Patrick dio vida al profesor Charles Xavier con una gracia, inteligencia y humanidad extraordinarias, definiendo al personaje para generaciones de seguidores, desde X-Men hasta Logan y Avengers”, expresó el estudio en su comunicado publicado el jueves 29 de octubre.

Marvel igualmente describió al intérprete como “un talento único, un colaborador generoso y un verdadero caballero”. En el mensaje, la compañía envió sus condolencias a su esposa, Sunny, sus hijos y a las personas que compartieron con él en su trayectoria artística.

El pronunciamiento no se limitó a recordar sus interpretaciones. Igualmente, puso el acento en la calidad humana de Stewart y en la relación que desarrolló con quienes trabajaron a su lado por más de dos décadas dentro del universo de los mutantes.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, además compartió unas palabras acerca del británico y recordó la primera vez que lo vio en el rodaje de la película X-Men, estrenada en 2000.

Feige detalló que ya admiraba a Stewart por su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, por lo que conocerlo personalmente fue una experiencia que superó sus expectativas.

“Después de años de conocerlo como el inimitable capitán Picard, me quedé asombrado, y resultó ser todo lo que había visto en pantalla y más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fuerza tranquila y una gran presencia”, expresó el directivo.

De igual manera, destacó que, lejos de las cámaras, Stewart era una persona extraordinaria, con un agudo sentido del humor. Fue un verdadero privilegio conocerlo y trabajar con él. Su legado perdura no solo en décadas de trabajo extraordinario, sino también en las muchas personas a las que guio. Se le extrañará profundamente”, añadió.

El homenaje del estudio además recordó que Stewart volverá como Charles Xavier en Avengers: Doomsday, película cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Esta producción va a marcar su última aparición cinematográfica como Profesor X. El actor interpretó al personaje por primera vez en 2000 y lo encarnó en diferentes entregas de la saga, incluida Logan, vista como una de las películas más destacadas de la franquicia.

El tributo de Marvel se suma a los mensajes de despedida de compañeros de reparto y figuras de Hollywood, que resaltaron tanto su talento interpretativo como la influencia que tuvo en la industria del entretenimiento.

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