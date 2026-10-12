Murió RJ Mitte, actor que interpretó a 'Walter White Jr.' en la exitosa serie 'Breaking Bad'

El actor nacido en Estados Unidos, RJ Mitte, reconocido mundialmente por dar vida a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en Texas.

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Según informó el medio de comunicación TMZ, las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

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Mitte también participó en otras producciones audiovisuales, entre ellas 'The Oak Room' y 'The Guardians of Justice'.

Durante su trayectoria artística, además de consolidarse como actor, impulsó iniciativas a favor de la inclusión y una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Primeros pasos en Hollywood:

Se trasladó a California para apoyar la carrera de su hermana. Para socializar y adaptarse a la nueva ciudad, empezó a tomar clases de actuación con el mánager Addison K. Witt.

Participó como extra y figurante en producciones como la serie Hannah Montana de Disney y tuvo pequeños acercamientos a la industria publicitaria.