Murió RJ Mitte, actor que interpretó a 'Walter White Jr.' en la exitosa serie 'Breaking Bad'
El actor nacido en Estados Unidos, RJ Mitte, reconocido mundialmente por dar vida a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en Texas.
Según informó el medio de comunicación TMZ, las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.
Mitte también participó en otras producciones audiovisuales, entre ellas 'The Oak Room' y 'The Guardians of Justice'.
Durante su trayectoria artística, además de consolidarse como actor, impulsó iniciativas a favor de la inclusión y una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.
Primeros pasos en Hollywood:
Se trasladó a California para apoyar la carrera de su hermana. Para socializar y adaptarse a la nueva ciudad, empezó a tomar clases de actuación con el mánager Addison K. Witt.
Participó como extra y figurante en producciones como la serie Hannah Montana de Disney y tuvo pequeños acercamientos a la industria publicitaria.