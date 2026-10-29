El ejército de Corea del Sur informó este jueves sobre el lanzamiento de más de 10 misiles balísticos de corto alcance por parte del régimen de Corea del Norte hacia el mar de Japón conocido como mar del Este en la península, en una acción que profundiza la inestabilidad en la región.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano detectó las detonaciones balísticas alrededor de las 12:30 de la hora local desde la zona oriental de Wonsan, una prueba armamentística que también fue confirmada por el Ministerio de Defensa de Japón, con el registro del primer ensayo de este tipo desde el pasado 14 de octubre.

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Esta escalada militar tiene lugar tras el grave incidente fronterizo del 21 de septiembre, cuando tres soldados surcoreanos resultaron heridos por la detonación de minas terrestres en la Zona Desmilitarizada, un hecho que motivó una denuncia formal de Seúl ante el Consejo de Seguridad de la ONU por la colocación de artefactos en territorio soberano.

Por su parte, el régimen norcoreano ha rechazado categóricamente su implicación en el suceso, con acusaciones hacia la administración del Sur sobre la supuesta fabricación de pruebas para obstaculizar sus labores de fortificación fronteriza y justificar acciones de hostigamiento.

El lanzamiento coincide con las directrices impartidas por el dictador norcoreano, Kim Jong-un, orientadas a acelerar la transformación de las fuerzas armadas en una estructura militar de élite, con la suma de las advertencias emitidas por su influyente hermana, Kim Yo-jong, acerca del despliegue de nuevo armamento y la reactivación de campañas de propaganda a lo largo de la frontera intercoreana.

La persistencia en las provocaciones armamentísticas por parte del hermético régimen de Pionyang subraya los riesgos permanentes para la estabilidad regional y la seguridad de las democracias aliadas en el continente asiático.

La constante proliferación de ensayos balísticos por parte de la dictadura norcoreana pone en evidencia la permanente amenaza que representan los programas armamentísticos clandestinos para la seguridad de los países democráticos del este asiático.

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La sólida cooperación militar entre los aliados occidentales y el mantenimiento de una capacidad de respuesta defensiva inquebrantable continúan como los pilares fundamentales para contrarrestar el expansionismo de los regímenes totalitarios en el escenario internacional.