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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Temblor en Colombia

Publican primeras imágenes desde Chaparral en donde hubo evacuaciones masivas tras duro sismo de 5,6 del que fue epicentro en Colombia

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Evacuaciones en Chaparral (Imágenes redes)
Evacuaciones en Chaparral (Imágenes redes)
Chaparral ha sido epicentro de varios movimientos en los últimos meses y es una de las poblaciones en donde más temblores se han sentido tras el terremoto del 10 de agosto.

Cientos de personas evacuaron este martes sus viviendas en el municipio de Chaparral en el departamento colombiano del Tolima tras el sismo de magnitud 5,6 del que fue epicentro en Colombia.

En unas primeras imágenes difundidas en redes sociales se observa multitudes de personas en las calles y en frente de porterías de conjuntos residenciales tras el fuerte sismo.

Chaparral ha sido epicentro de varios movimientos en los últimos meses y es una de las poblaciones en donde más temblores se han sentido tras el devastador terremoto que estremeció a Colombia el pasado 10 de agosto.

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El Servicio Geológico Colombiano precisó, tras registrar que el temblor había sido de 5,3, que en realidad la magnitud fue un poco más alta y se ubicó en 5,6. Además indicó que había sido un movimiento de profundidad superficial.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.6. Profundidad superficial, Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://sismosentido.sgc.gov.co https://sgc.gov.co/sismos #Temblor #Sismo”, indicó el Servicio.

Según varios reportes, el sismo se sintió con fuerza en ciudades como Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, entre otras.

Los colombianos han estado atentos a nuevos movimientos tras el devastador terremoto que enlutó al país el pasado 10 de agosto.

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Aquel terremoto tuvo una magnitud de 7,4, su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar en el departamento del Chocó y dejó 331 muertos.

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