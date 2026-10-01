Gobierno japonés incrementa hasta veinte veces las tarifas de los trámites de residencia para ciudadanos extranjeros

El Gobierno de Japón aplicó un incremento sustancial en las tarifas requeridas para la renovación, modificación y expedición de permisos de residencia a ciudadanos extranjeros.

La reestructuración tarifaria, impulsada bajo las directrices del Ejecutivo que lidera la primera ministra Sanae Takaichi, contempla un aumento de hasta veinte veces en la tasa fijada para la obtención de la residencia permanente. Con este ajuste, la tramitación pasa de 10.000 yenes a un valor definitivo de 200.000 yenes (aproximadamente 1.268 dólares).

La Agencia de Servicios de Inmigración confirmó que la prórroga del periodo de estancia y los cambios de estatus migratorio en modalidad presencial dejan de regirse por el pago único ordinario de 6.000 yenes.

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A partir de la fecha, los cobros varían en función de la vigencia otorgada al solicitante, con una escala entre los 10.000 yenes para permisos de tres meses y los 75.000 yenes para habilitaciones de cinco años. Por su parte, las gestiones completadas mediante plataformas digitales mantendrán descuentos marginales de hasta 10.000 yenes.

“El reajuste en las tarifas responde de manera directa a los costos operativos derivados del examen riguroso de cada expediente y la gestión de permanencia en el territorio. Los recursos obtenidos fortalecerán las capacidades de control frente a la estancia irregular y consolidarán los programas para una convivencia ordenada”, argumentaron voceros oficiales de la Agencia de Servicios Migratorios al justificar la medida.

El incremento de las tasas deriva de la reforma a la legislación sobre control de inmigración aprobada por el Parlamento e incluye excepciones parciales con reducciones de costos para aquellos solicitantes en condición comprobada de vulnerabilidad económica.

El anuncio del alza provocó aglomeraciones masivas en las dependencias migratorias de las principales metrópolis niponas, donde se observaron extensas filas en sedes como la oficina regional de Osaka en un intento de los usuarios por radicar expedientes bajo el régimen de tarifas previo.

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Esta actualización administrativa precede al paquete de endurecimiento normativo programado para abril de 2027, fecha en la que entrarán en vigor criterios de permanencia más estrictos en materia de solvencia económica, años de residencia continuada y certificación intermedia del idioma japonés.