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Martes, 25 de agosto de 2026
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Cuba

Las muertes duplican los nacimientos: así es la crisis demográfica en Cuba en tiempos de dictadura

agosto 25, 2026
Por: Miguel Pedreros
La Habana presenta la situación más crítica, con una proporción de casi tres muertes por cada nacimiento.

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