Cuba Las muertes duplican los nacimientos: así es la crisis demográfica en Cuba en tiempos de dictadura agosto 25, 2026 Por: Miguel Pedreros La Habana presenta la situación más crítica, con una proporción de casi tres muertes por cada nacimiento. También le puede interesar Cuba Las muertes duplican los nacimientos: así es la crisis demográfica en Cuba en tiempos de dictadura Reforma pensional Corte Constitucional aprueba parcialmente reforma pensional impulsada por Gobierno Petro Álex Saab Alex Saab: el potencial testigo que podría demoler al dictador Nicolás Maduro Delcy Rodríguez ¿Caerán alcabalas policiales del chavismo tras décadas de abuso? Así anunció Delcy Rodríguez la supuesta eliminación de este acto extorsivo María Claudia Tarazona María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado" Regreso a clases Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases Compartir en: