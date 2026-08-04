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Martes, 04 de agosto de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Este es el orden del día para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali: así será la sesión del Congreso pleno

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Los congresistas fueron citados a partir de las 12:00 del mediodía y se espera que la ceremonia de posesión del presidente electo comience a las 3:00 de la tarde del 7 de agosto.

Se dio a conocer el orden del día de la sesión del Congreso en pleno que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en Cali, en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia.

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De acuerdo con la información publicada, los congresistas fueron citados desde las 12:00 del mediodía, mientras que la ceremonia oficial de posesión está prevista para iniciar a las 3:00 de la tarde.

Según el documento, la sesión comenzará con el llamado a lista de los honorables congresistas y continuará con el nombramiento de las comisiones protocolarias para informar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, que el Congreso de la República se encuentra reunido en pleno con el fin de darle posesión.

Posteriormente, se interpretará el Himno Nacional de la República de Colombia, tras lo cual se realizará la toma de juramento y la imposición de la banda presidencial al presidente electo, acto que estará a cargo del presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo.

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Asimismo, el orden del día contempla la toma de juramento del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, así como las intervenciones del presidente del Congreso y del nuevo jefe de Estado.

Finalmente, la jornada concluirá con la lectura y aprobación del acta de posesión del presidente de la República, dando por terminada la sesión solemne del Congreso pleno.

La ceremonia de posesión se desarrollará en la ciudad de Cali, luego de que el Congreso sesione de manera extraordinaria en la capital del Valle del Cauca para investir oficialmente a Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia para el correspondiente periodo constitucional.

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