Atención: Abucheos y protestas contra Delcy Rodríguez, mientras María Corina Machado es ovacionada en Nueva York

En medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York Delcy Rodríguez enfrentaba protestas multitudinarias frente a la sede de la ONU, mientras María Corina Machado recibía aplausos y un reconocimiento en el Hotel Sheraton de Times Square. Para hablar sobre este tema, Lourdes Ubieta, periodista y analista política; Melanio Escobar, periodista; conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.