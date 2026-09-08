La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

En las últimas semanas, Colombia se ha convertido en el centro de encuentros trascendentales por medio de los cuales la nación sudamericana, ahora bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, busca reconstruir y fortalecer las relaciones con Estados Unidos. El esfuerzo por restablecer las relaciones ha llevado a que figuras importantes de la administración del presidente Donald Trump, como el jefe del Comando Sur, Francis L. Donova, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hayan arribado a la nación sudamericana en los últimos días.