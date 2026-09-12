Incendio en geriátrico de Chile deja 16 adultos mayores muertos
El pasado viernes en horas de la noche, un incendio registrado en una casa de reposo de Pitrufquén, al sur de Santiago de Chile, dejó 16 adultos mayores fallecidos.
De acuerdo con las autoridades, en el establecimiento se encontraban 26 residentes y una cuidadora al momento del siniestro.
Diez personas sobrevivieron y fueron trasladadas a un hospital, donde se reportaron en buenas condiciones.
Las autoridades señalaron que el geriátrico tenía antecedentes de irregularidades y multas desde 2019 por incumplimientos sanitarios.
El hecho generó consternación entre las autoridades. El presidente chileno, José Antonio Kast, pidió esclarecer las causas del incendio.
Consecuentemente, la Fiscalía inició una investigación para determinar las causas del incendio y establecer si hubo participación de terceras personas.
Debido a la tragedia, el municipio de Pitrufquén decretó tres días de duelo por la tragedia.