Estos son los poderosos bombarderos de EEUU en la base británica que iba a ser atacada

Las autoridades británicas elevaron la alerta antiterrorista al máximo nivel tras frustrar este fin de semana un presunto atentado con explosivos contra la base aérea de la Royal Air Force en Fairford, un centro estratégico utilizado por el ejército de Estados Unidos para operaciones contra el régimen de Irán. El incidente obligó a la evacuación de emergencia de 85 familias y desencadenó una investigación de alcance nacional.