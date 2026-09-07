Este sería el nuevo nombre que estaría sugiriendo Donald Trump para uno de los estados de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevo genera controversia por una propuesta que tiene relación con los nombres geográficos del país: en esta ocasión sugirió modificar el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”.

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Trump ha publicado en su cuenta de Truth Social una imagen con el contorno del estado, en la que la palabra “México” está tachada en rojo y se reemplaza por “América”. La Casa Blanca más adelante compartió la misma imagen en su cuenta oficial de X.

La publicación de Trump busca que Nuevo México pase a llamarse “Nueva América”, pero hasta ahora no existe un procedimiento oficial para cambiar el nombre del estado.

La imagen divulgada por el mandatario no estuvo acompañada de forma inicial de una orden ejecutiva ni de un anuncio formal que estableciera el cambio.

De hecho, Trump no puede cambiar de primeras por medio una orden presidencial el nombre oficial de uno de los estados de la Unión. El procedimiento sería distinto al usado para denominaciones geográficas bajo competencia federal.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha cuestionado de manera pública la idea de cambiar la denominación y aseguró que el nombre del estado no está sujeto a discusión.

La congresista demócrata Melanie Stansbury de igual forma rechazó la posibilidad y defendió el valor histórico y cultural de la denominación actual.

El debate añade también una dimensión histórica, esto porque el nombre Nuevo México no nació con Estados Unidos. La denominación empezó a usarse en la época de la presencia española en Norteamérica y ha sobrevivido a los diferentes cambios políticos y territoriales posteriores.

El territorio se volvió finalmente en el estado número 47 de Estados Unidos en el año 1912, momento en el que ingresó formalmente a la Unión con el nombre de Nuevo México.

Lo que plantea Trump llega días luego de que firmara una orden para que el Gobierno de los Estados Unidos usara el nombre “Lago América” para el lago Ontario, el cual comparte Estados Unidos con Canadá.

El mandatario igualmente impulsó en el transcurso de su segundo mandato el cambio de denominación del Golfo de México a “Golfo de América” para efectos del Gobierno federal de Estados Unidos.

La nueva propuesta, no obstante, enfrenta una diferencia fundamental: Nuevo México es un estado y no un accidente geográfico bajo control exclusivamente del Gobierno federal.